Loft einrichten

Lofts, die in alten Fabriketagen und Industriegebäuden entstehen, werden als Wohnraum immer beliebter. Dabei zieht es schon längst nicht mehr ausschließlich Künstler, Hipster oder junge Kreative in diese ganz besonderen Immobilien, auch Familien, Singles und Paare ohne einen entsprechenden alternativen Hintergrund bevorzugen die großzügigen und offenen Wohnkonzepte, die ein Loft bietet. Dennoch ist es nicht immer so einfach, ein Loft einzurichten, denn bei der Gestaltung soll zwar der raue und ganz besondere Charme der ehemaligen Industrieräume erhalten bleiben, aber das Endergebnis soll natürlich dennoch wohnlich, gemütlich, einladend und freundlich wirken. Wir haben euch ein paar Tipps und ein wenig Inspiration zur Einrichtung eines Lofts mitgebracht.