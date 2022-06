Ein Traumhaus auf Mallorca

Unser Experte Octavio Mestre und sein Team bekamen von den Besitzern eines wunderschönen Hauses auf Mallorca, das sich in beneidenswerter Lage auf einer Klippe über dem Meer befindet, den Auftrag, ihr Zuhause komplett umzugestalten – und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der Auftraggeber in einer perfekten Mischung aus minimalistischem, arabischem und mediterranem Stil. Zu den 600 Quadratmetern des Anwesens gehören sowohl das Haupthaus als auch ein großzügiger Außenbereich und mehrere Nebengebäude. Die folgenden Fotos zeigen das Ergebnis der Umbaumaßnahmen. Also, wir würden sofort einziehen. Ihr auch?