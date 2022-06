Moderne Hängeleuchten für das Schlafzimmer

Die Letzte ist für all diejenigen unter euch bestimmt, die dem industriellen Stil erlegen sind. Denn diese Hängeleuchte stellt den idealen Begleiter der urbanen und gleichzeitig modernen architektonischen Ausdrucksweise dar. Die Leuchte weist durch ihre Form eine zurückhaltende Klasse auf. Gefertigt wurde der Schirm aus rohem Stahl und gliedert sich aufgrund der Materialität bestens in raue Räume ein. Das klare Design distanziert sich von all dem pompösen Luxus und setzt den Akzent auf Authentizität und Bodenständigkeit. Dies spiegelt sich in der unbearbeiteten Oberfläche der Industrieleuchte ST-007 wider. An vereinzelten Stellen kann es sogar zu kleinen Flugroststellen kommen. Dies stellt jedoch keinen Widerspruch zur Qualität dar, ganz im Gegenteil: Kleine Verschleißerscheinungen sind hier als ehrliche Zeichen der Zeit zu interpretieren und runden das Designerstück in seiner Jugendlichkeit ab.