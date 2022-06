Raucher-Pavillon aus lichtdurchlässigem Beton

Der Bauplatz ist ein Garten, der von Pflanzen gesäumt wird und voll von Leben ist. Die Architekten wollten die vitalen Eigenschaften des Gartens in den Entwurf einfließen lassen. Der lichtdurchlässige Beton vermittelt ebendiese Emotion. Denn dieser lässt sowohl am Tag als auch in der Nacht ungewöhnliche Licht- und Schatteneffekte entstehen. Da sich die Lichtverhältnisse im Laufe des Tages und Jahres verändern, variiert ebenso die Oberfläche des Betons. Er atmet mit der Umgebung. In der Nacht erzeugen die Wände und Decken ein Gefühl von Leichtigkeit und einer gewebten Struktur.