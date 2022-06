Vorher-Nachher: Vom alten Palazzo zum modernen Haus

Wir sehen immer wieder alte, verfallene Gebäude die sich auf magische Art und Weise in moderne Häuser verwandeln. Auch vollgestellte, staubige Dachböden, triste Garagen und dunkle Keller können in völlig neue Lebensräume transformiert werden. Was manchmal fast wie Zauberei wirkt, ist jedoch das Ergebnis einer sorgfältigen Planung und einer gekonnten Umsetzung von Umbau- und Renovierungsarbeiten.

Unser heutiges Vorher-Nachher-Projekt führt uns nach Sardinien, wo ein verlassener Palazzo verzweifelt auf eine Totalerneuerung wartete. Das historische Gebäude aus der Mitte des 19ten Jahrhunderts war einmal prunkvoll ausgestattet und reich dekoriert. Doch Jahre der Verwahrlosung machten aus dem fürstlichen Gebäude eine trostlose Ruine. Dank unserer Experten von Officina29_Architetti erstrahlt der Palazzo nun wieder in neuem Glanz. Das ist auch passend, da der Begriff Palazzo wörtlich übersetzt Palast bedeutet. Alle Fotos und Informationen zu dem erstaunlichen Projekt stellen wir euch in diesem Ideenbuch vor.