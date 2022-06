Schreibtische für angenehmes Arbeiten

Kreatives Chaos hin oder her – auf Dauer muss ein Schreibtisch ordentlich sein, wenn man an ihm effektiv und konzentriert arbeiten möchte. Heißt: Von Zeit zu Zeit ist Aufräumen und Ausmisten angesagt. Und das möglichst nicht erst, wenn sich die Papierstapel und Aktenstöße so weit aufgetürmt haben, dass man nicht mal mehr darüber gucken kann. Also: Alles, was wir nicht für die unmittelbare Arbeit brauchen, wird verbannt und verschwindet entweder ordentlich abgeheftet in Ordnern und Schränken oder im Müll. Übrigens können auch die meisten Büroutensilien wie Locher, Tacker, Schere, Textmarker und Co. nicht zwangsläufig auf, sondern lieber im Schreibtisch ihren Platz finden.