Deko-Ideen für Städtefans

New York, Paris, London – die Metropolen dieser Welt faszinieren uns seit jeher. Und jeder, der bereits einige dieser gigantischen Großstädte kennengelernt hat, denkt sicher ab und zu an die eine ganz bestimmte zurück, die sein Herz vielleicht ein kleines Stückchen mehr berührt hat als all die anderen. Ob es nun die faszinierende Geschichte Roms ist, die uns in ihren Bann zieht, die bezaubernde Exotik von Rio de Janeiro oder der prunkvolle Glamour Moskaus – die meisten von uns haben leider nicht die Möglichkeit, tatsächlich in ihrer Lieblingsstadt zu wohnen. Das ist aber nur halb so schlimm. Um das Fernweh und die Sehnsucht ein wenig zu lindern, haben wir nämlich ein paar tolle Deko-Ideen für all diejenigen, deren Herz nicht nur für Leipzig oder Lüneburg schlägt, sondern in erster Linie für eine der folgenden pulsierenden Metropolen.