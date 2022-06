Küchen in modernem und individuellem Design

In Farbe zeigt sich auch diese modern gestaltete Küche. Statt einem leuchtenden Farbton, wurde hier auf gedeckte Farben in Petrol und Dunkelbraun zurückgegriffen, die zusammen mit dem Weiß, welches als dominierendes Gestaltungselement eingesetzt worden ist, ein einheitliches Bild ergeben. Dabei wurden alle Küchenfronten in Hochglanz gewählt. Stelle man sich die Küche in matten Tönen vor, wirkt sie in ihrer glänzenden Erscheinung doch sehr viel effektvoller und unterstreicht zudem den überaus modernen Charakter. Ebenfalls in Petrol gehalten sowie auf Hochglanz poliert gesellt sich der Essbereich passend dazu.