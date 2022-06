6 überzeugende Gründe für grüne Wände

Wenn viele Pflanzen in kleinen Räumen untergebracht werden sollen, um die positive Wirkung von Zimmerpflanzen zu nutzen, kommt es meist schnell zu einem Platzmangel. Die vertikale Anordnung der Pflanzen an einer Wand oder einem Paravent sorgt dafür, dass viele Pflanzen in einen Raum passen und dabei dennoch kaum Platz verloren geht. Die vertikalen Gärten können in der Nähe von Fenstern installiert werden, damit sie ausreichend Licht erhalten. Ist dies nicht möglich, kann mit entsprechender Beleuchtung nachgeholfen werden. Dann können die Pflanzen auch in dunkleren Ecken des Raumes gedeihen, für exklusive Akzente sorgen und die Raumfläche optimal nutzen. Für die grünen Wände wird oftmals keine Erde benutzt, die Pflanzen werden stattdessen in einer Hydrokultur gepflegt. Das bedeutet, die Pflanzen erhalten eine Art Nährlosung, in der sie alles finden, was sie für ihr Wachstum brauchen. Dies bietet den Vorteil, dass wesentlich geringere Mengen Substrat ausreichen und auch eventuelle Verschmutzung durch herausfallende Erde vermieden werden kann.