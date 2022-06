So leicht kommst du an günstige Möbel

Die alten Teekisten aus fernen Ländern wie Sri Lanka sind absolute Hingucker in jedem Raum und versprühen den Charme der weiten Welt. Sie eignen sich hervorragend als Sitzgelegenheit. Lediglich ein Kissen wird benötigt. Die Teekisten können für verschiedene Sitzmöglichkeiten genutzt werden. Sie können einzeln, mit der schmalen Fläche nach oben aufgestellt und mit einem Kissen versehen werden. So eignen sie sich als flexibler Sitzplatz der hin und her bewegt werden kann – das perfekte Low-Budget-Möbelstück für Studentenwohnungen. Die Teekisten können auch auf ihre lange Seite gelegt werden und in einer Reihe mit der langen Seite an die Wand geschoben werden. Mit ein paar Kissen entsteht so eine Art Sofa auf dem viele Personen nebeneinander Platz finden können. Wer die Teekisten im lässigen Retro-Übersee-Look nutzt, sollte dafür sorgen, dass man die interessanten Ladungs- und Herkunftsbezeichnungen auf der Kiste sehen kann. So wird jedes der praktischen und günstigen Möbelstücke zu einem Unikat.