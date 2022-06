Upcycling: Nachhaltige Möbel und Wohnaccessoires

Es war einmal eine Europalette namens Henrietta, die in ihrem Leben viel arbeitete und die ganze Welt besichtigt hat. Am Ende war sie sehr erschöpft und beschloss, umzuschulen und von nun an nur noch im Wohnzimmer abzuhängen – und zwar als Couchtisch. Für ihre neue Karriere haben unsere Experten von Kvadrat Meble der guten alten Henrietta eine Schublade und vier frisch lackierte Beine geschenkt – und so verdreht sie nun Design-Fans und allen, die außergewöhnliche und nachhaltige Möbel mögen, den Kopf.

