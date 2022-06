Freistehende Badewannen: 6 brandheiße Trends

Klingt erst mal komisch, liegt aber bereits seit Längerem voll im Trend: Immer mehr Menschen lassen sich eine freistehende Badewanne ins Schlafzimmer bauen. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, nach einem langen Tag im warmen Wasser zu relaxen und anschließend direkt ins Bett zu schlüpfen. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Wanne immer öfter aus dem Bad ins Schlafzimmer wandert, wie hier bei unseren Experten von Birk. Umsetzbar ist dieser Trend übrigens in so ziemlich jedem Schlafzimmer, vorausgesetzt es ist groß genug und verfügt über eine hocheffektive Belüftungsanlage.