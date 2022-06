homify 360°: Englisches Landhaus

Das englische Landhaus, das wir euch heute etwas genauer zeigen möchten, liegt in der Grafschaft Hampshire, südwestlich von London und verkörpert genau das, was wir uns unter britischem Landleben vorstellen - schlichte Eleganz und stilvollen Charme inmitten malerischer Landschaften. Der perfekte Ort, um von der Hektik und dem Trubel der Großstadt abzuschalten und sich umgeben von grüner Natur und gediegenem Luxus so richtig zu erholen.