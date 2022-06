Vorher-Nachher: Kernsanierung eines Bungalows

Das Farbkonzept der neuen Außenfassade wird auch im Innenraum fortgesetzt: Auf einer weißen Fläche werden rote Akzente gesetzt. In dem minimalistisch und modern gestaltetem Eingangsbereich erinnert lediglich der Fußboden aus Betonwerkstein an den 60er Jahre Charme des Gebäudes. Die Holzverkleidung der Decke wurde durch eine eher außergewöhnliche Variante für den Wohnraum ersetzt: eine zum Look des Bodenbelags passende Lochdecke. Diese Deckengestaltung wirkt sich zuderm auch positiv auf die Akustik in dem Raum aus.

Ein besonderes Highlight des Innenraums ist die im Zuge der Sanierung eingebaute Wandheizung. Dafür wurden alle Wände neu verputzt. Als Finish sorgt ein Farblehmputz für eine behagliche, feuchtigkeitsregulierende Oberfläche.