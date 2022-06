Coole Sideboards deutscher Unternehmen

Diese Version stellt aufgrund der klassischen und puren Gestalt die ideale Basis dar. Das Sideboard wurde komplett aus Holz gebaut und verfügt über vertikale Holzleisten an der Front. Dadurch entsteht ein unaufdringliches Muster, das sich in jedes Zuhause dezent einfügt. Die Türen können zu beiden Seiten geöffnet werden, das verspricht mehr Flexibilität. Die Rückwand hat ebenso vertikale Stäbe, die Freiraum zulassen und durch die man in den Korpus hineinblicken kann. So entsteht ein Möbelstück, das eine Variation aus geschlossenen und gleichzeitig offenen Flächen darstellt. Die Maße des Stücks betragen 165x38x90.