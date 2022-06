Top 5: Häuser für jeden Geschmack

In Österreich wurde auf einem 1000m² großen Grundstück ein Einfamilienhaus so konzipiert, dass sowohl im Innen- als auch im Außenraum ein futuristisches Ambiente entstand. Dennoch schafft es das Gebäude, Wohnlichkeit auszustrahlen.

Es hat euch so gut gefallen, dass das futuristische Einfamilienhaus in Österreich auf den dritten Platz gewählt wurde. Folgt dem Link und seht euch noch einmal in aller Ruhe die spannenden Details wie die schwarze Küche und die außergewöhnliche Badewanne an.