Modernes Haus in einer alten Scheune

Schauen wir uns den Entwurf des Hauses genauer an: Stufenartig bildet sich der Komplex nach oben und verbindet die einzelnen Kuben miteinander. Die Erschließungszone ist begehbar über eine Stahltreppe, die sich an dem vorgeschobenen Kubus ansiedelt. Der Neubau berührt nur im Untergeschoss den Bestand, dessen konstruktive Elemente den Innenraum des Neuen nur optisch durchdringen. Im oberen Bereich findet eine Ablösung statt, sodass der eingestellte Charakter betont wird. Durch das Konzept der gestapelten Boxen entsteht ein flexibler Lebensraum, der den individuellen Bedürfnissen zugeordnet werden kann. Den Bewohnern wird nicht nur eine klassische Etage geboten, sondern vielmehr das Leben auf diversen Ebenen ermöglicht. Die Beziehung zum Außenraum ist bei diesem Entwurf in zweifacher Bedeutung entscheidend. So muss man zwischen realem Außenbereich und Kulisse unterscheiden.