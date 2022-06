Rustikales Landhaus mit Überraschungseffekt

Bevor sich unsere Experten der Sache annahmen, war das rustikale Landhaus in einem sehr schlechten Zustand. So wurde im Zuge der Renovierungsarbeiten zum Beispiel die Struktur der Natursteinwände verbessert sowie das Dach erneuert und die Fenster ausgetauscht. Die Fassade behielt so ihren traditionellen Charakter, öffnet sich nun aber durch größere Fensterflächen ihrer Umgebung und ist auch in Sachen Energieeffizienz auf dem aktuellen Stand.