homify 360°: Kleines, schwarzes Haus in Puchheim

Eine junge Familie mit zwei Kindern ließ auf der Restfläche eines Grundstücks ein Haus errichten. Die benachbarte Umgebung ist geprägt von Bauten der 1960er-Jahre. Dabei wird das Grundstück einerseits von den Parteien gemeinsam genutzt. Denn die Kinder spielen oft im Garten der Großmutter. Jedoch sollte andererseits für die Familie auch ein separater Freiraum entstehen. Es war das Bestreben des Architekturbüros, auf der kleinen Grundfläche Räumlichkeiten mit unterschiedlichem Charakter hinsichtlich Größe und Lichtführung zu schaffen.

Die Form des Gebäudes erinnert mit seiner rückwärtig abgeschleppten Dachfläche an den amerikanischen Saltbox -Typ. Als Saltbox bezeichnet man eine Gebäudeform aus der nordamerikanischen Kolonialarchitektur. Im vorderen Gebäudeteil befinden sich oftmals zwei Stockwerke; im hinteren nur eines. So wird eine Asymmetrie des Satteldaches hervorgerufen, das auf der längeren Hinterseite steil abfällt und ein klassisches Merkmal der Saltbox ist. Der Name rührt von der optischen Ähnlichkeit zu einer Klappdeckelkiste, in der es üblich war, Salz aufzubewahren.