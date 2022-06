Sich für Schwarz zu entscheiden, stellt in den meisten Fällen die ideale Wahl dar. Und nicht nur in der Mode ist das so, sondern auch in der Raumausstattung. Nicht ohne Grund zählt Schiefer zu einem der beliebtesten Natursteinböden im Innenbereich. Der nahezu einheitlich anthrazitfarbige bis schwarze Schiefer zeichnet sich durch eine raue und gleichzeitig modern-individuelle Anmutung aus. Besonders gut kann das Material mit modernen Formen kombiniert werden. Neben der dunklen und einheitlichen Farbgebung überzeugen auch die praktischen Eigenschaften. Denn die Fliesen sind leicht zu verlegen und mithilfe einer speziellen Imprägnierung sehr robust, sodass sie auch problemlos in strapazierten Räumlichkeiten wie Badezimmern und Küchen verlegt werden können.

