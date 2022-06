Die schönsten Kamine und Öfen für dein Zuhause

Speicheröfen sind dafür bekannt, dass sie mit ihrer Wärme ein besonders angenehmes Klima schaffen. Denn die Wände eines Speicherofens nehmen infrarote Wärmestrahlen auf und geben sie so sanft weiter, wie es kein anderes Heizsystem kann. Diese Infrarotstrahlen regen in unserem Körper unter anderem den Stoffwechsel und die Bluzirkulation an. Bis zu 70% der Speicherofenwärme ist reine Strahlungswärme, so wie sie auch von der Sonne kommt. Sie heizt nicht die Luft auf, sondern nur die Gegenstände, auf die sie trifft.

Der hier zu sehende Lotus Speicherofen der M-Serie zeichnet sich durch eine zuschaltbare Konvektions- und lang anhaltende Strahlungswärme aus. Zudem ist der Holzverbrauch recht gering. Mit nur zwei bis drei Holzauflagen á 3 kg erreicht man eine Wärmeabgabe von bis zu 24 Stunden.