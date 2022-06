Ideen für originelles Küchen Design

Von einem Extrem geht es ins andere und zwar mit dieser Küche. Diese wurde voll und ganz in violettes Licht getaucht. Dafür hat man Lichterketten an die Hängeschränke und Schwarzlichtröhren unterhalb der Bodenschränke angebracht. Doch auch auf der oberen, abschließenden Fläche taucht das farbige Licht auf, sodass garantiert der gesamte Raum in violettem Schein erleuchtet. Lichterketten gibt es auch in anderen Farben, sodass mit dieser Idee auch Fans von Gelb, Grün oder Blau auf ihre Kosten kommen. Doch gleich für welche Farbe man sich auch entscheidet, eine originelle Erscheinung ist es in jedem Falle!

