Wohnung einrichten im Landhausstil

In Sachen Deko passt zum Landhausstil alles, was der Garten hergibt: Je nach Saison kann man sich mit frischen Tulpen, Kornblumen, Kürbissen und Tannengrün die Natur ins Haus holen und für Leben und Frische in jedem Zimmer sorgen. Auch Topfpflanzen, Gräser, (selbstgebundene) Gestecke und Kränze machen sich in einem solchen Haus wunderbar.