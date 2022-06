08/15 Haus bekommt coolen Loftcharakter

Man wird älter – da geht es den Menschen wie den Leuten. Und auch Häuser bleiben nicht verschont und kommen in die Jahre. Ab und an ist dann auch bei den Immobilien eine Verjüngungskur angesagt. Wir zeigen euch jetzt eine ganz besonders gelungene Renovierung eines Einfamilienhauses in den Niederlanden. Die Experten von Jelle de Jong Architekten haben es geschafft, ein fades Einfamilienhaus ins Hier und Jetzt zu holen – von außen und innen. Seid gespannt!