Ein einfach fantastisches Haus

Wir beginnen unseren Rundgang durch das Innere des Hauses im Eingangsbereich. Hier sehen wir, was sich hinter der hölzernen Haustür und der großen, aber von außen nicht einsehbaren Glasfläche befindet. Das Fenster ist in Wirklichkeit eine Art Glaskasten, durch den Tageslicht in den Innenraum gelangt und in dem große Kübelpflanzen für eine lebendige Note sorgen.