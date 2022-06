Landhaus mit romantischem Charme

Das aus den 1930er Jahren stammende Anwesen befindet sich in der Vorstadt von Bath und war vor den Sanierungsarbeiten in einem zunehmend schlechter werdenden Zustand. Die Besitzer des Hauses wollten dieses vor dem Einfall schützen und neu aufblühen lassen, jedoch dabei den historischen Charme bewahren. In enger Zusammenarbeit mit den Experten ist dies mehr als gelungen, wie uns die folgenden Bilder zeigen werden.

Die Pläne sahen eine komplette Renovierung sowie eine Erweiterung des Hauses vor, wobei die Ausführungen stets in enger Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Architekten und den Bauherren verliefen. Der Blick vom Garten aus lässt sehr gut den halbkreisförmigen Anbau aus Holz erkennen, der als zusätzlicher Innenraum genutzt wird. Die Fassade als auch das Dach wurden ansonsten weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand belassen, um historische Erscheinungsbild zu bewahren. Dazu wurden ebenso moderne Baustoffe wie Edelstahl mit traditionellen Materialien wie den Tondachziegeln und mit dem für die Region typischen Bath Stone, ein oolithischer Kalkstein, kombiniert. Die markante gelbliche Farbe verleiht dem Haus sein charakteristisches Aussehen. Die Renovierung umfasste neben Solar-Dachplatten eine verbesserte Isolierung, die zudem neue Fenster bedingte.