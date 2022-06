Luxus-Wohnzimmer

Luxus ist all das, was wir nicht normalerweise vorfinden – etwas besonderes, edles, seltenes. Bei dem abgebildeten Wohnzimmer sorgt vor allem die Aussicht für den Extra-Schuß Luxus. Wer keine Wohnung mit Meerblick hat, der muss sich auf die Inneneinrichtung verlassen, um ein prunkvolles Wohngefühl zu erzeugen. Dafür muss man nur einige Basics beachten. Zum einen sollte bei der Einrichtung eines Luxus-Wohnzimmers stets auf die Qualität der verwendeten Materialien geachtet werden. Natürlich sind hochwertige Möbel oft etwas teurer, doch wenn man bedenkt, wie lange man sie im Schnitt benutzt, sind sie die Investition definitiv wert. Dasselbe gilt für Dekorationsartikel wie Tapeten, Teppiche und Co. Zum anderen gilt: Eine luxuriöse Einrichtung sollte zwar immer üppig und prachtvoll, aber nie überladen und kitschig wirken. Das nimmt dem Stil das Edle. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr den Look perfekt hinbekommt.