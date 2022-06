homify 360°: Saniertes Zweifamilienhaus in München

Ein Zweifamilienhaus in München wurde dank eines Umbaus und einer Sanierung so richtig auf Vordermann gebracht. Wir zeigen euch heute, wie sich Innen- und Außenraum verändert haben. Das Gebäude wurde 1960 erbaut und brauchte nach all den Jahren eine gründliche Überarbeitung. Dafür wurde die Architektin Christina Palz beauftragt. Denn ihr Architekturbüro spezialisiert sich neben Neubau- auch auf Umbau- und Sanierungsarbeiten. Zudem wird dort ein besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz, Ökologie und Wohngesundheit gelegt. Daher wurde auch die Münchner Immobilie dank Sanierung zum KfW 70 Effizienzhaus.

Den Auftraggebern war es ebenfalls wichtig, neben Neubauqualität auch den alten Charme des Zweifamilienhauses zu erhalten. Daher wurden einige Bestandselemente gewahrt. Dennoch mussten die für die Bauzeit so typischen kleinen Räume einem offeneren Grundriss weichen. Die Wohnung im Dachgeschoss erhielt zudem eine weitläufige Dachterrasse, dafür musste die Giebelwand weichen. Alle weiteren Neuerungen seht ihr in der folgenden Bildstrecke.