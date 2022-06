Ausbau eines Dachgeschosses im denkmalgeschützen Altbau

Auch das Wohnzimmer wurde in das Dachgeschoss integriert. Anstatt eines Sofas wurde entlang einer Wand eine Sitzbank eingefügt, die mit jeder Menge Kissen so richtig bequem wird. Ein Hingucker sind die runden Kissen, die wie Steine wirken. Diese Pouf-Steine sind aus 100% natürlicher, weicher Merinowolle und sollen in Form und Gestalt an große Kieselsteine erinnern. Die Sitzkissen sind leicht und fühlen sich angenehm weich an. Wie Kieselsteine sind auch diese handgearbeiteten Poufs einzigartig, unverwechselbar und in verschiedenen Größen und Farbschattierungen erhältlich. Merinowolle ist übrigens anti-allergisch und schmutzabweisend. Man kann sie bei unseren Experten von Interiorpark.GmbH kaufen. Die Agentur für nachhaltige Architektur, Kommunikation und Design zeichnet auch für die restliche Ausstattung des umbegaubten Dachbodens verantwortlich.