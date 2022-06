Restaurant Salt in Barcelona

Das Design-Hotel W Barcelona beherbergt seit einiger Zeit eine neue In-Location, die Touristen und Einheimische gleichermaßen anzieht und von unserer Expertin Isabel López Vilalta und ihrem Team in Szene gesetzt wurde: Direkt am Strand der katalanischen Hauptstadt gelegen, mit Blick auf das Meer und die Skyline der Stadt lädt das Restaurant SALT zum Essen, Trinken, Feiern und Genießen ein. Doch das Restaurant deckt nur einen von drei Bereichen der fast 900 qm großen Location ab, denn neben Innenbereich, Terrasse und Lounge gibt es noch einen Saal, der für Firmen-Events oder private Feiern gemietet werden kann, sowie einen Beach Club mit direktem Zugang zum Meer. Ob man beim After Work Cocktail seine Zehen im feinen Sand vergraben, im Beach Club angesagter Live Musik lauschen oder einfach ein leckeres Abendessen auf der Terrasse oder im Restaurant genießen will – im SALT bleibt kein Wunsch unerfüllt.