5 Traumhäuser in der Schweiz

Was wäre ein Ideenbuch über Traumhäuser in der Schweiz ohne eine solche Berghütte in den verschneiden Alpen? Bei diesem entzückenden Häuschen, das von der Drexler Architekten AG verwirklicht wurde, handelt es sich um ein Ferienhaus in den Bündner Alpen, das nicht nur mit einem atemberaubenden Panoramablick überzeugt, sondern auch durch die offene Bauweise mit vielen großen Fenstern, welche die Innenräume mit jeder Menge natürlichem Licht versorgen. Das Gebäude wurde aus Beton, Naturstein und Holz gebaut und passt sich optimal an seine malerische Umgebung an. Es entsteht eine attraktive Mischung aus traditionellen Elementen wie dem gegiebelten Dachfenster und dem verwendeten Holz und modernen Aspekten wie zum Beispiel dem leicht versetzten Unterbau aus Beton.