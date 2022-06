homify 360°: Low-Budget-Haus in Leutkirch

Die Fassade des Hauses wird durch die schwarzen Fenstereinschnitte sowie die senkrecht montierten, unterschiedlich großen Faserzementplatten strukturiert. Fassaden, die mit Faserzementplatten beplankt werden, erleben derzeit eine Renaissance. In den meisten Fällen erkennt man diese Variante eher durch die Verwendung kleinformatiger Platten. Die charakteristische schuppige Deckung eröffnet Dank diverser Farben und Formate viele gestalterische Möglichkeiten. Hier wurden allerdings große Platten verwendet, die eine ruhige, geordnete und moderne Erscheinung haben. Die schwarze Kolorierung der Fensterrahmen lässt eine künstliche Tiefe entstehen und stellt einen farbigen Kontrast zu der schlichten Fassade her. Die Fenster haben eine extra tiefe Laibung und lassen so die Fassade in den Vordergrund treten. In den Entwurf des Hauses wurde praktischerweise die Überdachung des Carports eingeplant. Diese integriert zudem den Eingangsbereich, der sich aufgrund der Überdachung in einer geschützten Zone befindet.