homify 360°: Modernes Haus in Köln-Müngersdorf

Wir verlassen das moderne Haus mit einem letzten Blick auf die Außenfassade, die in der Abendstimmung fast verzaubert wirkt. Durch eine geschickte Beleuchtung wird das moderne Wohnkonzept noch unterstrichen. Zudem scheinen vor allem in der Dämmerung die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum zu verschwimmen, was dem Gebäude ein ganz besonderes Ambiente verleiht.