Hausbau am Hang

Wer ein Haus am Hang bauen will, steht vor einer ganz besonderen Herausforderung. So erging es auch unseren Experten Bitsch + Bienstein, die den Auftrag erhielten, ein Einfamilienhaus auf einem Grundstück mit starker Hanglage zu errichten. Die Architekten haben die besondere Situation zu ihren Gunsten und zu Gunsten des Hauses so genutzt, dass sich nicht nur ein attraktiver Wohnraum auf zwei Stockwerken ergab, sondern zusätzlich noch eine schicke Einliegerwohnung im Untergeschoss, die zur Gartenseite hin komplett geöffnet werden kann sowie eine große Terrassenfläche, Garagenstellplatz und ein kleines Nebengebäude, das den Bewohnern als Büro dient. Wir haben die eindrucksvollen Bilder zum Neubau am Hang.