Vorher-Nachher: Eine Garage wird zum Loft

Das Studio OXL ist verantwortlich für ein verblüffendes Vorher-Nachher-Projekt, bei dem eine alte, heruntergekommene Garage in ein Luxus-Loft verwandelt wurde. Wir wollen es euch heute vorstellen.

Die ehemalige Garage befindet sich in Rotterdam in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Das Viertel, in dem das Gebäude steht, war jahrzehntelang ein Arbeiterviertel. Nun erfreut es sich eines Aufschwungs und wurde zur modischen Adresse. Natürlich lohnte es sich daher auch, die alte Garage so umzugestalten, dass man gemütlich und stylish in ihr wohnen kann. So entstand in dem ehemals tristen Gebäude ein wohnliches Loft mit Vorraum, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Terrasse, Büro, Badezimmer und sage und schreibe drei Schlafzimmern.

Niemand hätte sich vorstellen können, dass hier ein energieeffizientes Wohn-Loft entstehen könnte, doch unsere Experten schafften diese unglaubliche Verwandlung. Seht selbst!