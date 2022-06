homify 360°: Schwedenhaus in Neusäß

Die kleine Küche findet sich gegenüber des Esszimmers. Sie wurde in zwei Zonen gegliedert, die sich parallel gegenüber liegen. An der Wandseite finden sich der Nassbereich sowie Stauraum, um Kochutensilien unterzubringen. In der Kochinsel wurde der Herd integriert. Ein kleiner Essbereich in Form von Barhockern, die am Küchenblock Platz finden, bieten eine Möglichkeit, um den schnellen Kaffee am Morgen im Sitzen zu trinken.