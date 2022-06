Schlafzimmergestaltung in Naturtönen

Grelle Farben und abgefahrene Muster im Schlafzimmer? Kann man machen. Aber die meisten von uns brauchen in diesem besonderen Raum doch eher ein wenig Ruhe und Harmonie. Deshalb sind gedeckte Naturtöne auch so beliebt bei der Schlafzimmergestaltung. Denn immer nur Weiß ist auf Dauer ja auch langweilig. Mit Beige, Braune, Taupe, Nude- und Cremetönen in verschiedenen Nuancen und auf verschiedenen Texturen hingegen, bringt man genügend Abwechslung in den Raum und überlässt das Schlafzimmer dennoch voll und ganz seiner eigentlichen Funktion. So entsteht ein harmonisches Ruhenest und ein behaglicher Rückzugsort, an dem es sich ganz wunderbar schlummern, träumen und entspannen lässt.