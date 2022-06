5 romantische Hotels für den Valentinstag

In diesem Hotel fühlt man sich wie die Queen persönlich und wie ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Bereits das majestätische Gebäude an sich ist eine Reise wert. Es befindet sich auf dem berühmten Royal Crescent, dem architektonischen Meisterwerk von John Wood, der 1767 von der Königin den Auftrag erhielt, der mittelalterlichen Stadt Bath ein neues Gesicht zu geben. Mit seinen indyllischen Gärten und der ebenso eleganten wie gemütlichen Inneneinrichtung versetzt euch das Royal Crescent Hotel direkt in einen Jane Austen-Roman. Romantik pur für den Valentinstag! Das Hotel verfügt über ein anerkanntes Luxus-Spa und ein preisgekröntes Restaurant und liegt mitten im Zentrum der Stadt, deren georgianische Sehenswürdigkeiten zum Weltkulturerbe gehören.