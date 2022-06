Moderner Luxus im Prenzlauer Berg

Unzufrieden mit der eigenen Wohnung? Dann kann man es einfach wie eine Familie in Berlin machen und einen Innenarchitekten mit der Umgestaltung der Wohnung beauftragen. So bekam die Firma RAUMAX den Auftrag, eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bezirk Prenzlauer Berg moderner zu gestalten. Mit den hellen Wänden und einem schönen Parkettboden war bereits eine gute Grundlage gegeben. Doch die Innenarchitekten und das Team wussten noch mehr Tricks, mit denen man eine Wohnung eindrucksvoll umgestalten kann…