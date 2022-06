Wenn die öde Wohnung zum absoluten Traum wird

Wenn man sich dafür entscheidet, sein Haus renovieren zu lassen, möchte man danach zwar in einer moderneren, komfortableren Umgebung wohnen, sich dabei aber auch noch selbst wiederfinden in der Gestaltung der eigenen vier Wände. Dass der persönliche Stempel nach der Renovierung immer noch zu sehen ist und die individuellen Vorlieben und Wünsche ins neue Wohnkonzept integriert werden, wünschten sich auch die Kunden unserer Kölner Experten von INNEN LEBEN. In ihrem Einfamilienhaus hatten sich im Laufe der Jahre immer mehr Kunstobjekte angesammelt. Nun sollte die Wohnung modernisiert und dabei eine Balance zwischen Kunstpräsentation und individuellem Wohnkomfort geschaffen werden. Wir zeigen euch die erstaunlichen Vorher- und Nachherfotos.