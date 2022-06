Tipps für einen gemütlichen Flur

Der Flur ist der letzte Ort in der Wohnung, in dem wir uns befinden, bevor wir uns hinaus in den Alltag stürzen. Damit wir mit einem guten Gefühl das Haus verlassen, sollte dieser Raum für motivierende Botschaften genutzt werden. Ein Wandtattoo wie dieses erinnert uns mit Did you smile today? (zu deutsch: Hast du heute schon gelacht?) immer daran, dass ein Tag ohne Lächeln ein verlorener Tag ist.