Becherprimel: Zimmerpflanze des Monats Februar

Primeln sind echte Frühstarter und machen ihrem Namen durchaus alle Ehre. Der botanische Name Primula obonica stammt nämlich vom lateinischen Wort primus , was so viel bedeutet wie der Erste . Dementsprechend bringen uns diese floralen Vorboten des Frühlings bereits ab Februar in Frühlingsstimmung. Ursprünglich stammt die Becherprimel übrigens aus den Gebirgsregionen Südost- und Ostasiens. Anfang des 19. Jahrhunderts kam sie nach Europa und eroberte mit ihrem exotischen Aussehen, ihren fröhlichen Farben und der langen Blütezeit die Herzen europäischer Pflanzenfreunde im Sturm.