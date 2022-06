Kleines Haus mit großen Ideen

Das Haus wurde an einen leicht abfallenden Hang gebaut und sticht mit seiner individuellen Fassade sofort ins Auge. Ein in leuchtendem Orange gestrichener Erker dient dabei als Blickfang in der reduziert und modern gehaltenen Architektur. Die untere Ebene wird von zwei großen, in den Baukörper integrierten Garagen eingenommen. Der Haupteingang befindet sich auf der anderen Seite des Gebäudes.