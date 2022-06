Möbel in Frühlingsfarben

Garagen Möbel by I&A

Was wäre der Frühling ohne Fliederlila? Der zarte, aber dennoch aussagekräftige Lilaton hat eine belebende Wirkung, bleibt dabei aber beruhigend sanft und freundlich. Mit dieser Vintage-Kommode von Garagen Möbel by I&A holt ihr euch nicht nur den Frühling, sondern auch einen echten Blickfang in eure vier Wände.