Was brauche ich für ein Fitnessstudio zu Hause?

Wie groß der Raum sein sollte, in dem ihr euch euer eigenes „Trainingsreich“ einrichtet, ist selbstverständlich im Wesentlichen davon abhängig, was ihr trainieren möchtet. So erfordern einfache Kurzhanteln beispielsweise weitaus weniger Platz als Langhanteln oder andere Trainingsgerätschaften. Wichtig ist es im Zusammenhang mit der passenden Raumgröße auch zu beachten, dass ihr den euch zur Verfügung stehenden Platz so nutzt, dass ihr trotz der vorhandenen Trainingsgeräte dennoch über ausreichend Platz verfügt, um euch problemlos und komfortabel im Raum zu bewegen. Selbstverständlich gibt es zusätzlich zur passenden Raumgröße auch noch weitere Faktoren, mit denen ihr euch das Training ein wenig versüßen könnt. Große Fenster spielen in diesem Zusammenhang eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nichts wirkt aufmunternder als das morgendliche Tageslicht, das euch durch eine breite Fensterfront in eurem eigenen Trainingsraum begrüßt. Vielleicht verfügt ihr ja zudem über den Luxus einer malerischen Aussicht in einem bestimmten Raum? Es wäre zu schade, wenn diese ungenutzt bliebe!