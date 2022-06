Frühlingsgefühl in den eigenen 4 Wänden: Die grüne Küche

Selbst wenn ihr nicht zu Pinsel und Co. greifen wollt, um eure Kücke in ein schönes Grün zu tauchen oder euch eine grüne Inneneinrichtung einfach nicht zusagt, lässt sich der natürliche Farbton in die Küche integrieren. Küchenkräuter und Zimmerpflanzen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern zudem äußerst nützlich. In kleinen Körbchen oder schönen Kübeln passen sie sich optimal an den vorherrschenden Einrichtungsstil an und sind somit ein Must-Have für jede Küche.