Die perfekte Wohnung auf nur 16 Quadratmetern

Unser Herz hier bei homify schlägt nicht nur für großartige Luxusvillen und Anwesen im XXL-Format, sondern auch für die ganz kleinen Projekte. Denn oft sind es gerade sie, die einem Großteil unserer Leser nicht nur Inspiration, sondern auch einen echten Mehrwert bieten. Wer in einer Großstadt wohnt, kennt das Problem: Wohnraum ist knapp und gerade als Single muss man sich so oft mit wenigen Quadratmetern Wohnfläche zufrieden geben. In diesem Fall sind es sogar nur 16 Quadratmeter, auf denen vom Bad über das Wohn- und Schlafzimmer bis hin zur Küche alles untergebracht werden will, was man für das moderne Großstadtleben so braucht. Neugierig geworden? Wir zeigen euch, was die Innenarchitekten von V. Nik aus dem Mini-Apartment gemacht haben…