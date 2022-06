Apartment mit einzigartigem Interieur

Natürlich sind uns hier nicht als erstes die rot-weiß gestreiften Bonbons aufgefallen, die so verlockend in der dekorativen Bonboniere präsentiert werden. Aus dieser Perspektive betrachtet, hat uns vor allem zuerst das Bild im Schlafzimmer in Empfang genommen, das durch seine räumliche Gestaltung eine optische Erweiterung des Raumes schafft, wobei der Effekt durch die Größe der Leinwand verstärkt wird. Ebenso das Motiv selbst hat eine präsente Wirkung, versetzt es uns bei Betrachtung doch in eine ruhige und ausgeglichene Stimmung, womit es genau richtig im Schlafzimmer angebracht wurde.

Doch machen wir noch einmal kurz einen Schritt zurück in das Wohnzimmer und richten unseren Blick auf den alten Sekretär, der ein besonders schönes Exemplar ist und sich gekonnt in die moderne Umgebung einfügt. Wohnaccessoires, wie die ineinandergefassten Tabletts auf den Tischhockern, ergeben zusammen mit den Glasschalen und der mit in Herbstfarben leuchtenden Hortensien geschmückten Vase ein schönes sowie lebhaftes Detail.