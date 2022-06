Coole Kunstwerke

Reduzierter Purismus hin oder her – so ganz ohne Wohnaccessoires und spannende Akzente geht es einfach nicht. Vor allem nicht an der Wand. Denn kahle Wände sind nicht nur unattraktiv und langweilig ohne Ende, sie boykottieren auch das Aufkommen einer gemütlichen und wohnlichen Atmosphäre. Wie einfach es ist, den eigenen vier Wänden mit den passenden Kunstwerken eine stilvolle und persönliche Note zu verleihen, zeigen die folgenden ebenso kreativen wie coolen Projekte unserer Experten.