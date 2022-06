homify 360°: Massivhaus im niedersächsischen Lemke

Alle Wände des Hauses wurden aus Mauerwerk errichtet, da dies erheblich zur guten Energiebilanz beiträgt und für die notwendige Wind- und Luftdichtheit des Gebäudes sorgt. Zudem erfüllt der Baustoff alle bauphysikalischen, konstruktiven und ökologischen Anforderungen. In Kombination mit einem zusätzlichen Wärmedämmverbundsystem stellt das Mauerwerk eine hochwärmegedämmte und energiesparende Lösung dar. Hinzu kommt die hohe Wärmespeicherfähigkeit aller Außen- und Innenwände. Im Verlauf des Tages speichert der Baustoff die Wärme und kann sie bei Nacht wieder abgeben. Auf der anderen Seite wirkt die hohe Wärmespeicherfähigkeit des Mauerwerks wie eine natürliche Klimaanlage. Wärme, die durch die große Glaselemente in die Räume gelangt, wird zunächst gespeichert und erst während der kühleren Abendstunden wieder abgegeben. Neben den baulichen und ökologischen Anforderungen leistet das Mauerwerk auch eine gute Arbeit in Sachen Schallschutz. Denn aufgrund der hohen Rohdichte und des Gewichts fungiert das Mauerwerk ähnlich wie ein Schallschutzschild.